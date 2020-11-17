«Химки» победили «Зенит» в Евролиге

«Химки» одержали выездную победу над «Зенитом» в матче группового турнира Евролиги — 88:83.

На счету подмосковного клуба две победы и пять поражений в группе, у «Зенита» 3 победы и 2 поражения.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Химки» (Россия) — 83:88 (27:19, 20:25, 20:19, 16:25)

З: Барон (24), Холлинс (15), Пангос (3 + 10 передач).

Х: Швед (24), Макколлум (19), Монро (11).