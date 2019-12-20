«Химки» обыграли «Жальгирис» в Евролиге, Швед и Йович набрали по 25 очков

«Химки» дома одержали победу над «Жальгирисом» (83:74) в матче регулярного чемпионата Евролиги. По 25 очков в составе подмосковной команды набрали Алексей Швед и Стефан Йович.

У «Жальгириса» 24 очка набрал центровой Джок Лэндейл.

Для «Химок» эта победа стала второй в последних семи матчах турнира.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 83:74 (21:16, 17:17, 19:16, 26:25)

«Х»: Швед (25), Йович (25), Эванс (10).

«Ж»: Лэндейл (24), Уолкап (10).