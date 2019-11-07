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«Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге

7 ноября 2019, 21:45
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролига «Зенит» дома уступил «Химкам» (73:87).

В составе победителей самым результативным стал Девин Букер, набравший 20 очков. 19 очков у Алексея Шведа. У «Зенита» с 25-ю очками лучшим снайпером стал Остин Холлинз.

«Химки» на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице. «Зенит» на 15-м месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Химки» (Россия) — 73:87 (28:28, 15:24, 17:16, 13:19)

7 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена»

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