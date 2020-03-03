Хэкетт пропустит матч с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт пропустит матч регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита». Разыгрывающий получил травму бедра, сообщает Twitter москвичей.

Dani Hackett will miss a game with @zenitbasket due to a hip muscle injury he suffered in a practice.#CSKAbasket | #GameON pic.twitter.com/MMgbJuQKOO — CSKA Moscow (@cskabasket) March 3, 2020

В текущем сезоне Хэкетт установил личный рекорд результативности в Евролиге, набрав 28 очков в калининградской встрече с «Олимпией» из Милана.