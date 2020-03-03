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Хэкетт пропустит матч с «Зенитом»

3 марта 2020, 19:40
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Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт пропустит матч регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита». Разыгрывающий получил травму бедра, сообщает Twitter москвичей.

В текущем сезоне Хэкетт установил личный рекорд результативности в Евролиге, набрав 28 очков в калининградской встрече с «Олимпией» из Милана.

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