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Фойгтманн рассказал, как чувствует себя после травмы колена

16 октября 2020, 09:35
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Тяжелый форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтманн рассказал о своем состоянии после травмы колена.

— Нормально себя чувствую, — цитирует пресс-служба армейцев Фойгтманна. — Понятно, что играть два матча за три дня довольно сложно, но я буду в порядке. «Альба» испытывает трудности с поиском ритма на старте сезона, но они остаются очень опасными, они играют энергично, стараются действовать быстро, и к этому нужно быть готовыми.

ЦСКА сыграет против «Альбы» в матче 4-го тура Евролиги. Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/?id=18834

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