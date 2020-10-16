Фойгтманн рассказал, как чувствует себя после травмы колена

Тяжелый форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтманн рассказал о своем состоянии после травмы колена.

— Нормально себя чувствую, — цитирует пресс-служба армейцев Фойгтманна. — Понятно, что играть два матча за три дня довольно сложно, но я буду в порядке. «Альба» испытывает трудности с поиском ритма на старте сезона, но они остаются очень опасными, они играют энергично, стараются действовать быстро, и к этому нужно быть готовыми.

ЦСКА сыграет против «Альбы» в матче 4-го тура Евролиги. Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало — в 20.00 (мск).