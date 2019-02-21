ФИБА: "Окна на матчи сборных - важная часть системы, но мы готовы к диалогу с Евролигой"

Международная федерация баскетбола считает перерывы на матчи сборных во время клубного сезона важной частью сезона и готова к диалогу с Евролигой, сообщает ТАСС.

- Наш новый генеральный секретарь Андреас Загклис считает, что "окна" являются неотъемлемой частью новой системы, которая вступила в силу еще в 2017 году. При этом подготовка к ней началась за много лет до этого, - сказал представитель пресс-службы ФИБА в интервью ТАСС. - Что касается отношений с Евролигой, то Загклис - человек, который верит в диалог, в добрые намерения, и поэтому открыт для обсуждения любых предложений, которые могут пойти на пользу баскетболу и его развитию.

Ранее руководство ФИБА выражало недовольство отсутствием пауз в клубном календаре европейских команд на матчи сборных, на что Евролига отвечала, что не мешает игрокам уезжать в расположения национальных команд.

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