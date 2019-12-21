Энтони Гилл: «Все время продолжали биться, поэтому выиграли»

Форвард «Химок» Энтони Гилл после победы над «Жальгирисом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (83:74) назвал ключевой момент встречи, которым стала самоотдача.

— «Жальгирис» — очень работоспособная команда, — цитирует пресс-служба клуба Гилла. — Это не та команда, которую можно просто перебросать трехочковыми и перебегать, они борются всю игру, всегда находят, чем ответить, что сегодня и показали. Мы были к этому готовы и со своей стороны все время продолжали биться, поэтому выиграли. Думаю, ключевой момент к победе — наша самоотдача. Прошлый матч мы провели два дня назад, поэтому сегодня сделали акцент на энергии. Именно энергия стала ключом к победе.

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