Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Энтони Гилл: «Все время продолжали биться, поэтому выиграли»

02:40
Теги:

Форвард «Химок» Энтони Гилл после победы над «Жальгирисом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (83:74) назвал ключевой момент встречи, которым стала самоотдача.

— «Жальгирис» — очень работоспособная команда, — цитирует пресс-служба клуба Гилла. — Это не та команда, которую можно просто перебросать трехочковыми и перебегать, они борются всю игру, всегда находят, чем ответить, что сегодня и показали. Мы были к этому готовы и со своей стороны все время продолжали биться, поэтому выиграли. Думаю, ключевой момент к победе — наша самоотдача. Прошлый матч мы провели два дня назад, поэтому сегодня сделали акцент на энергии. Именно энергия стала ключом к победе.

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://bckhimki.com/season/report/2019/december/828/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир