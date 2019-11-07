Энтони Гилл: «В Евролиге стало больше равных матчей»

Форвард «Химок» Энтони Гилл прокомментировал победу над «Зенитом» (87:73) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

— Мы вышли на площадку более подготовленными, выглядели свежее и жестче, — цитирует форварда официальный сайт «Химок». — «Зенит» — отличная и талантливая команда, и в начале матча у нас возникли проблемы в защите, когда мы оказались не совсем готовы к атаке соперника, который забил много мячей. Это Евролига, где все команды обладают качеством. Если вы не защищаетесь и выходите неготовыми с самого начала, вас за это наказывают, забивая много мячей. Сегодня это и случилось. Правда, во второй половине мы сыграли немного лучше. Вообще, в этом сезоне Евролига немного изменилась, стало больше равных матчей, и мы должны научиться играть в них. Нужно все время быть жестким.

«Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге