Димитрис Итудис: «Зенит» не претендует на плей-офф, но сражался как всегда"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча Евролиги с «Зенитом» (86:78).

— «Зенит» сражался как всегда, — заявил Итудис. — Он не претендуют на место в плей-офф, но они используют все матчи, чтобы новый тренер понял, как способная играть команда. Мы выиграли все четверти за исключением последней, которая завершилась вничью.

Им помогло, что в третьей мы поменяли защиту и ушли вперед на «+11». В этот момент мы неправильно использовали три фола, которые были в запасе. Самое важное — мы победили. В Евролиге нет легких матчей, все команды бьются, и необходимо побеждать каждый раз. (Евгений Белоусов)