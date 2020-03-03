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Димитрис Итудис: «Стиль игры «Зенита» изменился, команда стала больше бегать и грузить мяч под кольцо»

3 марта 2020, 16:16
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 27-го тура Евролиги против «Зенита».

— На видео с предыдущих матчей «Зенита» мы увидели команду с высокой мотивацией, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. — Петербуржцы поменяли стиль игры в связи со сменой тренера, теперь они чаще ищут возможности на открытом пространстве, больше бегут, «грузят» больше мячей Айону, Томасу и другим игрокам, которые играют под кольцом. Мы с уважением относимся к соперникам и ожидаем сложного и равного матча Евролиги.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 3 марта, начало — в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/?id=18566

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