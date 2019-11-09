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Димитрис Итудис: «Победа могла достаться нам, могла достаться соперникам»

01:36
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от АСВЕЛа в матче регулярного чемпионата Евролиги (66:67) отметил, что российская команда была недостаточно точной и сделала много потерь.

— Поздравления АСВЕЛу, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Победа могла достаться нам, могла достаться соперникам, и досталась именно им. Мы промазали открытые броски, штрафные, сделали слишком много потерь.

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=18327

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