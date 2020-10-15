Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Фенербахче» (78:77 ОТ) в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

— Прежде всего, хочу поздравить свою команду с тем, что она проявила настойчивость, — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса. — Парни верили в то, что делают, реализовывали свои моменты и, даже при том, что, как вы видели, мы не показали свой лучший баскетбол, этого оказалось достаточно для победы. У нас жесткий характер. Конечно, игра складывалась так, что удача могла улыбнуться каждому, и, если бы победил «Фенербахче», это было бы вполне справедливо. Игра была равной, но, думаю, мы поборолись, верили в свои защитные построения даже при большом количестве потерь. Определенно, все предопределил характер наших игроков, потому я поздравляю всех и каждого.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет против «Альбы» в пятницу, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).