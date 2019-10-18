Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Димитрис Итудис: «ЦСКА контролировал игру «Химками» с самого начала»

02:49
Теги:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен игрой своей команды с «Химками» (99:86) в Евролиге. Также он отметил атмосферу на арене.

— Поздравляю команду, мы контролировали игру с самого начала, были собраны с первого до последнего мгновения, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Да, у нас были неудачные моменты, но нам противостояла хорошая, талантливая команда, шедшая пока без поражений. При этом мы сделали много положительного, 18 подборов в нападении, высокий процент попаданий. Первую и третью четверть суммарно мы выиграли «+15», а это нелегко против такого соперника как «Химки». Ведь практически каждая наша ошибка, каждый второй шанс оборачивались трехочковыми в наше кольцо. Спасибо болельщикам, уверен, мы их порадовали. Приятно, что наши сражения проходят в такой классной атмосфере.

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир