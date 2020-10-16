Димитрис Итудис: «Альба» играет в высоком темпе, ЦСКА должен противостоять энергии соперника"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Альбы».

— У «Альбы» предыдущий матч был на день раньше нашего, потому у них было больше времени на подготовку, к тому же их игра строится на энергии, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. — Это команда, которая очень хорошо бежит, весь матч проводит в высоком темпе и бьется на щитах. Первое, что мы должны сделать, это противостоять их энергии, энтузиазму и количеству игроков, убегающих в отрывы.

Матч ЦСКА — «Альба» состоится сегодня, 16 октября, начало — в 20.00 (мск).