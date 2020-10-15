Бывший тренер «Кливленда» и сборной России Дэвид Блатт считает, что в Европе практически невозможно создать «пузырь» по примеру НБА.

— «Пузырь» — очень дорогое удовольствие, которое, пожалуй, может позволить себе только лига генерирующая большие доходы, — сказал «СЭ» Дэвид Блатт. — Но тут важно понимать еще один момент. В НБА все команды, кроме «Торонто», представляют США. В Евролиге же выступают клубы из 10 стран. Я даже не знаю город в Европе, где могли бы базироваться 20 команд. В абсолютно чистой зоне. А кто решится в такое непростое время строить специальный объект под баскетбол? И сколько времени это займет? Поэтому, я надеюсь, что сезон-2020/21 все-таки получится доиграть в обычном режиме. (Тимур Ганеев)

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