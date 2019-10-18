Дайрис Бертанс: «Химкам» не хватило хороших действий в защите"

Защитник «Химок» Дайрис Бертанс после поражения от ЦСКА в Евролиге (86:99) отметил, что команде не хватило хороших действий в защите. Также он добавил, что соперник показал очень хороший процент реализации.

— ЦСКА лучше начал, а когда такой команде позволяешь так хорошо начинать матч, то догнать ее становится трудно, — цитирует пресс-служба клуба Бертанса. — Нам не хватило хороших действий в защите, особенно когда они два-три раза забили, нам нужно было как следует отзащищаться, чтобы догнать соперника, но в тот же момент они попали трехочковые, которые здорово сегодня реализовывали. Это не была наша лучшая игра в защите, но при этом и ЦСКА показал очень хороший процент, хотя нечасто бывает, когда команда так здорово бросает.

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