ЦСКА обыграл «Жальгирис» и продолжает лидировать в Евролиге
13 января 2021, 21:47
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА выиграл у «Жальгириса» (83:73). Российский клуб лидирует в турнирной таблице.
В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс — 21 очко. У гостей с 16-ю очками лучшим снайпером стал Марюс Григонис.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 83:73 (18:11, 27:21, 15:20, 23:21)
13 января. Москва. «Мегаспорт».
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