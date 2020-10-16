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ЦСКА проиграл «Альбе» в домашнем матче Евролиги

16 октября 2020, 22:08
16 октября. Москва. ЦСКА — «Альба» — 88:93. Игроки ЦСКА. Фото ПБК ЦСКА
16 октября. Москва. ЦСКА — «Альба» — 88:93. Игроки ЦСКА. Фото ПБК ЦСКА
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ЦСКА уступил «Альбе» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 88:93.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий красно-синих Майк Джеймс (27 очков). В немецкой команде 20 очков набрал Симоне Фонтеккио.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Альба» (Германия) — 88:93 (19:17, 32:30, 14:21, 23:25)

Ц: М. Джеймс (27), Клайберн (25).

А: Фонтеккьо (20), Ло (15), Эрикссон (13), Сива (12), Сикма (11).

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