ЦСКА проиграл «Альбе» в домашнем матче Евролиги
16 октября 2020, 22:08
ЦСКА уступил «Альбе» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 88:93.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий красно-синих Майк Джеймс (27 очков). В немецкой команде 20 очков набрал Симоне Фонтеккио.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Альба» (Германия) — 88:93 (19:17, 32:30, 14:21, 23:25)
Ц: М. Джеймс (27), Клайберн (25).
А: Фонтеккьо (20), Ло (15), Эрикссон (13), Сива (12), Сикма (11).
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