ЦСКА победил «Жальгирис» в Евролиге

ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком в игре принципиальных соперников стал армеец Майк Джеймс, набравший 27 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — ЦСКА (Россия) — 78:87 (17:26, 21:19, 20:21, 20:21)

Ж: Григонис (19), Уолкап (10).

Ц: Джеймс (27), Клайберн (13), Хиллиард (12).