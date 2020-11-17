ЦСКА победил «Жальгирис» в Евролиге
17 ноября 2020, 23:00
ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком в игре принципиальных соперников стал армеец Майк Джеймс, набравший 27 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — ЦСКА (Россия) — 78:87 (17:26, 21:19, 20:21, 20:21)
Ж: Григонис (19), Уолкап (10).
Ц: Джеймс (27), Клайберн (13), Хиллиард (12).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/
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