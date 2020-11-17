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ЦСКА победил «Жальгирис» в Евролиге

17 ноября 2020, 23:00

ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком в игре принципиальных соперников стал армеец Майк Джеймс, набравший 27 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — ЦСКА (Россия) — 78:87 (17:26, 21:19, 20:21, 20:21)

Ж: Григонис (19), Уолкап (10).

Ц: Джеймс (27), Клайберн (13), Хиллиард (12).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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