ЦСКА победил «Эфес» в Евролиге, Джеймс набрал 28 очков

ЦСКА в Стамбуле выиграл у «Эфеса» (81:80) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Победу москвичам принес точный бросок Майка Джеймса за 17 секунд до окончания встречи.

В составе армейцев 28 очков набрал Джеймс. На счету другого игрока ЦСКА Кайла Хайнса — 16 очков.

Для «Эфеса» это поражение стало третьим в текущем розыгрыше Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — ЦСКА (Россия) — 80:81 (22:23, 25:20, 19:16, 14:22)

«Э»: Ларкин (18), Крунослав (21), Родриг Бобуа (10).

Ц: Джеймс (28+6), Хайнс (16+6), Фойгтманн (15+5).