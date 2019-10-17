ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА на домашней арене одержал победу над «Химками» (99:86).

После трех матчей московские армейцы возглавляют турнирную таблицу. Команда выиграла все матчи. «Химки» потерпели первое поражение и на данный момент занимают четвертое место.

В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс, который набрал 28 очков. У «Химок» лучший снайпер — Алексей Швед (25 очков).

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия) — 99:86 (29:20, 25:24, 22:16, 23:26)

17 октября. Москва. «УСК ЦСКА».