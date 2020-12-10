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«Олимпиакос» на выезде обыграл «Црвену Звезду»

10 декабря 2020, 23:52
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«Црвена Звезда» уступила «Олимпиакосу» (79:81) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. «Альба» одержала победу над «Фенербахче» (89:63)

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 79:81 (30:16, 15:21, 16:25, 18:19)

«Альба» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 89:63 (23:16, 21:11, 26:14, 19:22)

10 декабря.

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