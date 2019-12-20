«Црвена Звезда» обыграла «Олимпиакос» в Евролиге

«Црвена Звезда» в Белграде одержала победу над «Олимпиакосом»? (88:81) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал игрок хозяев Лоренцо Браун (34 очка). Защитник греческой команды Брэндон Пол набрал 21 очко.

Для сербской команды эта победа стала первой за последние три встречи.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 88:81 (16:21, 20:27, 25:13, 27:20)