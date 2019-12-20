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Центровой ЦСКА: «Эфес» вел «+11? во второй половине, но мы играли и оборонялись со страстью»

20 декабря 2019, 23:52
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Центровой ЦСКА Йоханнес Фойгтманн прокомментировал игру с «Эфесом» в Евролиге (81:80).

— В какой-то момент во второй половине мы проигрывали 11 очков, но нашли силы отыграться, — сказал Фойгтман. — Очень строго оборонялись и набирали простые очки. Ключевым было то, что мы играли вместе и оборонялись все вместе со всей страстью. Разумеется, наши парни забили важные броски. На последней минуте Майк Джеймс сыграл отлично, но также Семен Антонов невероятно оборонялся. Мы очень воодушевлены победой. (Евгений Белоусов)

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