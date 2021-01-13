«Зенит» проиграл «Баварии» в Евролиге
13 января 2021, 23:42
«Зенит» в гостевом матче уступил «Баварии» (80:82) в регулярной встрече чемпионата Евролиги.
Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис набрал 22 очка и стал самым результативным игроком матча.
«Зенит» после 17 игр занимает 6-е место в турнирной таблице Евролиги, «Бавария» располажилась на 4-й строчке.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 82:80 (13:19, 19:21, 24:16, 26:24)
13 января.
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