"Барселона", "Милан" и "Эфес" одержали победы

"Барселона" обыграла "Басконию"​ в матче регулярного чемпионата Евролиги (77:67). Это третья подряд победа каталонцев.

В других встречах "Милан" одолел "Маккаби" из Тель-Авива (87:83), а "Эфес" выиграл у "Олимпиакоса" (75:65).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) – "Баскония" (Испания) – 77:67 (22:9, 24:17, 16:19, 15:22)

"Милан" (Италия) – "Маккаби Т-А" (Израиль) – 87:83 (20:22, 27:25, 17:15, 23:21)

"Эфес" (Турция) – "Олимпиакос" (Греция) – 75:65 (18:22, 18:13, 20:14, 19:16)