Алексей Швед: «Басконию» не стоит недооценивать, недавно они обыграли «Барселону»

Разыгрывающий защитник «Химок» Алексей Швед перед матчем Евролиги против «Басконии» отметил, что не стоит недооценивать соперника. Испанскую команду тренирует бывший тренер подмосковного клуба Душко Иванович.

— «Басконию» не стоит недооценивать, недавно они обыграли «Барселону», — цитируют «Известия» Шведа. — Да и в целом они всегда сильно выступают дома. Их тренирует Душко Иванович, под руководством которого я полтора года играл в «Химках». Мы знаем, как он любит выстраивать игру команды в атаке и защите. Нас ждет интересная и тяжелая встреча.