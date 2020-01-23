Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Алекс Ренфро: «У «Зенита» неплохие шансы обыграть «Олимпиакос»

05:48
Теги:

Разыгрывающий «Зенита» Алекс Ренфро перед матчем Евролиги против «Олимпиакоса» отметил, что у российской команды неплохие шансы на победу.

— Понятно, что нам нелегко в таком графике, — цитируют «Известия» Ренфро. — Но у всех команд Евролиги такой напряженный календарь, и надо привыкать к этому. Считаю, что у нас неплохие шансы обыграть «Олимпиакос» и продолжить бороться за место в плей-офф. Отрыв пока не такой катастрофический.

Дополнительная информация

https://iz.ru/966602/timur-ganeev/vstrecha-s-dushko-khimki-namereny-obygrat-svoego-byvshego-trenera

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир