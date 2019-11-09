27 очков Лойда не спасли «Валенсию» от поражения в игре с «Панатинаикосом»

«Панатинаикос» на своем паркете переиграл «Валенсию» в матче регулярного чемпионата Евролиги (91:80). Самым результативным игроком стал разыгрывающий испанской команды Джордан Лойд, набравший 27 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Валенсия» (Испания) — 91:80 (26:18, 19:17, 23:29, 23:16)

П: Томас (19), Райс (14), Калатес (13).

В: Лойд (27), Дублевич (11), Колом (10).

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей