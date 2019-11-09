27 очков Лойда не спасли «Валенсию» от поражения в игре с «Панатинаикосом»
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«Панатинаикос» на своем паркете переиграл «Валенсию» в матче регулярного чемпионата Евролиги (91:80). Самым результативным игроком стал разыгрывающий испанской команды Джордан Лойд, набравший 27 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — «Валенсия» (Испания) — 91:80 (26:18, 19:17, 23:29, 23:16)
П: Томас (19), Райс (14), Калатес (13).
В: Лойд (27), Дублевич (11), Колом (10).
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