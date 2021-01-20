Защитник УНИКСа Смит поделился ожиданиями от матча с «Гран-Канарией»

Защитника УНИКСа Джамар Смит поделился ожиданиями от матча 2-го тура топ-16 Еврокубка против испанской «Гран-Канарии».

«Очень важная игра, потом что на следующий этап выйдут только две команды. Поэтому каждая игра приобретает особое значение, тем более домашние игры, которые могут увеличить шансы», — цитирует Смита пресс-служба клуба.

После первого тура казанцы лидируют в группе Н с двумя очками, испанский клуб на третьем месте с одним очком.

Матч УНИКС — «Гран-Канария» пройдет в среду, 20 января. Начало — в 19.00 (мск).