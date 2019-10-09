УНИКС вырвал победу у «Олимпии» в матче Еврокубка
9 октября 2019, 20:50
УНИКС обыграл «Олимпию» в матче Еврокубка — 80:67.
Самым результативным игроком в составе казанцев стал защитник Джамар Смит — 21 очко и сделавший 6 ассистов. У словенцев 13 очков набрал форвард Марко Симонович.
В матче 3-го тура Еврокубка УНИКС на выезде 16 октября сыграет с «Нантер».
Кубок Европы. Мужчины
Группа C
УНИКС (Россия) — «Олимпия Л» (Словения) — 80:67 (12:15, 26:20, 17:25, 25:7)
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