Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Баскетбол   //    Еврокубки

УНИКС вырвал победу у «Олимпии» в матче Еврокубка

9 октября 2019, 20:50
Теги:

УНИКС обыграл «Олимпию» в матче Еврокубка — 80:67.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал защитник Джамар Смит — 21 очко и сделавший 6 ассистов. У словенцев 13 очков набрал форвард Марко Симонович.

В матче 3-го тура Еврокубка УНИКС на выезде 16 октября сыграет с «Нантер».

Кубок Европы. Мужчины

Группа C

УНИКС (Россия) — «Олимпия Л» (Словения) — 80:67 (12:15, 26:20, 17:25, 25:7)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир