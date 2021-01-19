«Спарта энд К» с победы стартовала в Еврокубке
19 января 2021, 21:13
«Спарта энд К» в матче первого тура группового турнира Еврокубка дома обыграла венгерский «Цеглед» (78:61).
В параллельной встрече группы турецкий «Хатай» обыграл соотечественниц из «Арданы» (79:53).
Свой следующий матч московский клуб проведет против «Арданы» завтра.
Кубок Европы. Женщины
Группа C
«Спарта энд К» (Россия) — «Цеглед» (Венгрия) — 78:61 (25:14, 19:16, 11:16, 23:15)
19 января.
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