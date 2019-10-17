Президент «Локомотива»: «После победы над «Лиможем» почивать на лаврах нельзя»

Президент «Локомотива» Андрей Ведищев после победы над «Лиможем» в Еврокубке (86:75) отметил, что почивать на лаврах нельзя. Краснодарский коллектив выиграл вторую встречу кряду.

— Сегодня весь зал помогал нам выиграть, команда это чувствовала, — цитирует пресс-служба клуба Ведищева. — В непростом матче, в решающие минуты «Локо» был лучше соперника и в нападении, и в защите. Да, эмоции хорошие, одержали победу, но это длинный сезон, два турнира, самые важные матчи еще впереди. Поединок против «Лиможа» — лишь один из тех, которые нужно выигрывать, тем более дома, поэтому почивать на лаврах нельзя. Надо готовиться к следующей игре. Поединок против «Лиможа» — уже история. В октябре много ответственных матчей и нужно подходить к ним с максимальной концентрацией.