Пашутин объяснил, почему «Локомотив» играл с «Андоррой» по новой схеме

Главный тренер «Локомотива» Евгений Пашутин после победы над «Андоррой» в Кубке Европы (106:100) отметил ,что команде пришлось перестраивать игру.

— Хочу поздравить команду с победой. Мы знали, что соперник набрал хороший ход в чемпионате Испании в последних матчах и будет непросто, — цитирует пресс-служба клуба Пашутина. — В составе «Андорры» много снайперов, это бросающая команда. С другой стороны, много атлетичных игроков, которые здорово подбирают. Готовились к жесткой игре, к испанскому стилю соперника, который предполагает высокие скорости. Если у тебя мало практики с такими соперниками, то игра может сложиться очень нелегко. Мы начали неплохо, но затем позволили забросить Палссону несколько дальних бросков. Не могу сказать, что все эти броски были свободными, но мы в любом случае сделали коррективы, чтобы минимизировать количество открытых бросков соперника из-за дуги. У них много опасных игроков с броском, которых не так просто остановить.

Сегодня обе команды набрали по сто очков и игра строилась именно от атаки. Я рад, что нам удалось победить, потому что наш основной центровой Алан Уильямс перенес операцию и сейчас мы перестраиваем нашу игру. Вместе с Реджи Линчем в трехсекундной зоне задействованы два четверых номера, которым помогают Станислав Ильницкий и Миндаугас Кузминскас, которые не такие большие игроки, но они берут мобильностью. Сегодня мы впервые опробовали такую схему, так что было тяжело, но мы работаем, оттачиваем детали и привыкаем к такой модели игры.