«Нижний Новгород» вышел в 1/8 финала баскетбольной Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов обыграл венгерский «Фалко» (73:68) и пробился в плей-офф турнира.

Российская команда заняла второе место в группе D с 10 очками. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник нижегородцев Артем Комолов, который набрал 21 очко.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится позже.

Лига чемпионов. 6 тур. Мужчины

Группа D

«Нижний Новгород» — «Фалко» — 73:68 (17:10, 21:19, 10:20, 25:19)

19 января. Нижний Новгород