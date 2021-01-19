«Нижний Новгород» вышел в 1/8 финала баскетбольной Лиги чемпионов
19 января 2021, 20:53
«Нижний Новгород» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов обыграл венгерский «Фалко» (73:68) и пробился в плей-офф турнира.
Российская команда заняла второе место в группе D с 10 очками. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник нижегородцев Артем Комолов, который набрал 21 очко.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится позже.
Лига чемпионов. 6 тур. Мужчины
Группа D
«Нижний Новгород» — «Фалко» — 73:68 (17:10, 21:19, 10:20, 25:19)
19 января. Нижний Новгород
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