МБА проиграл «Элязыг Идаре» в Кубке Европы
19 января 2021, 19:46
В матче Кубка Европы по баскетболу среди женщин российский МБА проиграл турецкому клубу «Элязыг Идаре» (74:85). Игра состоялась в чешском Брно.
В составе победителей самой результативной стала Эмма Кэннон (25 очков и 15 подборов). У МБА Варвара Псарева и Александра Столяр набрали по 12 очков.
Кубок Европы. Женщины
Группа D
МБА (Россия) — «Элязыг Идаре» (Турция) — 74:85 (21:24, 17:21, 23:20, 13:20)
19 января.
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