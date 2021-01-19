МБА проиграл «Элязыг Идаре» в Кубке Европы

В матче Кубка Европы по баскетболу среди женщин российский МБА проиграл турецкому клубу «Элязыг Идаре» (74:85). Игра состоялась в чешском Брно.

В составе победителей самой результативной стала Эмма Кэннон (25 очков и 15 подборов). У МБА Варвара Псарева и Александра Столяр набрали по 12 очков.

Кубок Европы. Женщины

Группа D

МБА (Россия) — «Элязыг Идаре» (Турция) — 74:85 (21:24, 17:21, 23:20, 13:20)

19 января.