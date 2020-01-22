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Майкл Дженкинс: «Боролись, но не смогли взять игру в свои руки»

22 января 2020, 04:32

Защитник «Нижнего Новгорода» Майкл Дженкинс после поражения от «Нимбурка» в Лиге чемпионов (72:76) отметил, что команда не смогла взять игру в свои руки.

— Тяжелое поражение на выезде, — цитирует пресс-служба клуба Дженкинса. — Контролировали ситуацию в первой половине, но во второй... Мы боролись, но не смогли взять игру в свои руки. «Нимбурк» стал действовать более агрессивно, а мы потеряли концентрацию, не смогли вовремя исправиться и решить свои проблемы на паркете. Результат вы видите.

Сейчас мы находимся всего лишь в одном шаге от попадания в Топ-16 и должны, наконец, сделать его в оставшихся матчах.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32089

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