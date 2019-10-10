Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Баскетбол   //    Еврокубки

Лука Банки: «Процесс становления команды не может быть коротким»

05:03
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Лука Банки после победы над «Венецией» в Кубке Европы (77:63) отметил, что процесс становления команды занимает время.

— Это был тяжелый матч, очень важная первая победа в Еврокубке, — цитирует пресс-служба клуба Банки. — «Венеция» — серьезная команда и я счастлив, что мы смогли сегодня победить. Благодарен игрокам за то, что несмотря на все наши травмы, трудности и прочие моменты мы можем сейчас доказать, что мы на верном пути. Процесс становления команды не может быть коротким. Мы провели практически всю предсезонку без игроков сборных и Джонни О'Брайанта, потом вылетел из-за повреждения Уилл Каммингс. Сейчас у нас все парни в строю и мы работаем над улучшением командных взаимодействий.

Дополнительная информация

https://lokobasket.com/news/79719/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир