Лука Банки: «Процесс становления команды не может быть коротким»

Главный тренер «Локомотива» Лука Банки после победы над «Венецией» в Кубке Европы (77:63) отметил, что процесс становления команды занимает время.

— Это был тяжелый матч, очень важная первая победа в Еврокубке, — цитирует пресс-служба клуба Банки. — «Венеция» — серьезная команда и я счастлив, что мы смогли сегодня победить. Благодарен игрокам за то, что несмотря на все наши травмы, трудности и прочие моменты мы можем сейчас доказать, что мы на верном пути. Процесс становления команды не может быть коротким. Мы провели практически всю предсезонку без игроков сборных и Джонни О'Брайанта, потом вылетел из-за повреждения Уилл Каммингс. Сейчас у нас все парни в строю и мы работаем над улучшением командных взаимодействий.