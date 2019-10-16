«Локомотив» одержал вторую победу подряд в Еврокубке
16 октября 2019, 21:15
Краснодарский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Еврокубка победил французский «Лимож» — 86:75. Определяющей стала заключительная четверть, которую российская команда выиграла со счетом 31:17.
После трех туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице группы B, одержав две победы.
Баскетбол
Кубок Европы. Мужчины
Группа B
«Локомотив» (Россия) — «Лимож» (Франция) — 86:75 (20:19, 22:22, 13:17, 31:17)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/europecup/2019-2020/
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