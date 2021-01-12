«Локомотив» уступил «Метрополитану» в Кубке Европы
12 января 2021, 21:25
В матче первого тура ТОР 16 Кубка Европы по баскетболу среди мужчин «Локомотив» проиграл французскому клубу «Метрополитан» 92 (79:83).
В составе победителей самым результативным стал Давид Мишино — 19 очков. У «Локо» с 21 очками лучшим снайпером стал Миндаугас Кузминскас.
Кубок Европы. Мужчины
TOP 16 Группа F
«Локомотив» (Россия) — «Метрополитан 92» (Франция) — 79:83 (19:20, 18:16, 22:18, 20:29)
12 января. Краснодар. «Баскет-холл».
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