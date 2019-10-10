Димитрис Прифтис: «Понравилось, что УНИКС не терял концентрации, даже проигрывая 13 очков»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис после победы над «Олимпией» в Кубке Европы (80:67) отметил, что доволен игрой своей команды даже в те моменты, когда казанцы проигрывали.

— Поздравляю ребят с победой. Очень рад, что вы играли столь сложный матч, — цитирует пресс-служба клуба Прифтиса. — Да, временами нам не хватало эффективности, но и такие моменты мы играли правильно. Конечно, нам нужно лучше атаковать и реже терять мяч. Мне понравилось, что мы не теряли концентрации, даже проигрывая 13 очков. Для меня это очень важно, что мы продолжали играть. Теперь будем готовиться к матчу лиги ВТБ с «Калевом».

— Почему вы предпочитали играть с тремя защитниками и двумя тяжелыми форвардами, редко используя легкий форвардов?

— Игра была тяжелой, я предпочел использовать такое сочетание. Но у нас любой игрок имеет возможность проявить себя, как это сделал сегодня Павел Сергеев.

— Ваш визави Римац сказал, что его команда устала после сложного выезда, а как УНИКС?

— Это показатель нашего отношения к игре. «Олимпия» играл в пятницу, а мы воскресенье, и мы устали. Это вопрос энергии. Костас Каймакоглу сыграл 28 минут с лишним, это ненормально, как и выход на площадку Реймара Моргана. Он получил травму в игре с «Астаной» и не должен был сегодня играть, а он сыграл почти 16 минут!