«Бешикташ» обыграл «Спарта&К» в женском Кубке Европы

«Спарта&К» на выезде уступил турецкому «Бешикташу» (95:102 ОТ) в матче группового турнира женского баскетбольного Кубка Европы.

В составе победителей самой результативной стала Ивонн Андерсон — 31 очко. У гостей 29 очков набрала Ивонн Ки Пэрис.

Российский клуб с шестью очками на данный момент сохраняет лидерство в группе В. Столько же у МБА и «Бешикташа», которые отстают по дополнительным показателям.

Кубок Европы. Женщины

Группа B

«Бешикташ» (Турция) — «Спарта&К» (Россия) — 102:95 ОТ (22:21, 21:26, 26:19, 21:24, 12:5)

7 ноября.