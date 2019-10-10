Андрей Ведищев: «Уверен, что «Локомотив» на правильном пути»

Президент «Локомотива» Андрей Ведищев после победы над «Венецией» в Кубке Европы (77:63) отметил, что команде есть в чем прибавлять. По его словам, сегодня — главное результат.

— Поздравляю всех болельщиков с победой! «Локомотив» уверенно обыгрывает дома чемпиона Италии — 77:63, — цитирует пресс-служба клуба Ведищева. — Отмечу не только результат, но и стремление к победе, которое сегодня продемонстрировала команда. Но еще есть в чем прибавить игрокам — в защите слишком много позволяем бросать сопернику по кольцу, позволяем им много двигать мяч, играть в комбинационный баскетбол. А в нападении пока не до конца сформировалось понимание своих ролей. Но потенциал у игроков высокий, подбор исполнителей хороший. Уверен, что мы на правильном пути. Главное на сегодня — одержана победа для наших болельщиков в родных стенах.