Григорий Мотовилов: «Кайфую, что нахожусь на площадке с такими мастерами»

Разыгрывающий защитник сборной России Григорий Мотовилов поделился впечатлениями от товарищеских матчей национальной команды перед чемпионатом мира. Он стартует в Китае 31 августа.

— С каждой игрой, особенно против таких сильных сборных, как Италия и Литва, я получаю огромный опыт, — цитируют «Известия» Мотовилова. — Кайфую, что нахожусь на площадке с такими мастерами и составляю им конкуренцию. Еще пару месяцев назад мне сложно было представить, что я буду выходить в стартовой пятерке главной команды страны. Просто приехал в просмотровый лагерь, чтобы показать себя. Поэтому хочется сказать спасибо главному тренеру за то, что он мне доверяет и дает шанс себя проявить. Я стараюсь этим пользоваться.