Андрей Кириленко: «И итальянцы, и македонцы - серьезные соперники»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, чего он ожидает от матчей мужской сборной России против Италии и Северной Македонии в рамках отборочного турнира Евробаскета-2021.

— Обе команды серьезные, — цитирует Кириленко официальный сайт РФБ. — Итальянцы на Кубке мира-2019 выступали примерно в одной весовой категории с нами. Македонцы на бумаге, может, и выглядят послабее, но это югославская школа баскетбола, там все умеют играть. Где-то они напоминают и наш, восточноевропейский стиль: умный баскетбол, много передач и хороших бросков. Естественно, многое будет зависеть и от настроя. В Перми, уверен, наши болельщики будут гнать команду вперед — с другой стороны, есть и дополнительное давление. Часто наши домашние матчи начинаются слегка скомкано, ребятам нужно время, чтобы почувствовать силу трибун, избавиться от этого давления, раскрыться и расслабиться.

В матчах отборочного турнира Евробаскета-2021 сборная России 20 февраля сыграет в гостях с Италией, а 23 февраля — дома с Северной Македонией.