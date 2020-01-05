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«СКА-Нефтяник» в четвертый раз выиграл Суперкубок России, победив «Динамо»

5 января 2020, 15:04
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В матче за Суперкубок России «СКА-Нефтяник» из Хабаровска обыграл московское «Динамо» со счетом 9:5. Матч проводился в Архангельске. «СКА-Нефтяник» является чемпионом России, а «Динамо» — обладателем Кубка России. Эта победа хабаровчан в Суперкубке стала четвертой в их истории.

Суперкубок

Финал

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 9:5

5 января. Архангельск. «Труд».

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