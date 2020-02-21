Сборная России вышла в финал женского чемпионата мира по хоккею с мячом

Женская сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 4:0 в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом.

В финале, который пройдет 22 февраля, россиянки встретятся с победителем матча между сборными Швеции и Финляндии.

Женский чемпионат мира по хоккею с мячом проводится с 2004 года, с 2008 года турнир проходит каждые два года. Неизменно (девять раз) в финале встречались сборные России и Швеции. Россиянки являются чемпионками 2014 года, все остальные финалы выиграли шведские хоккеистки.