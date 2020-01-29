Сергей Карякин: «Наш годовой бюджет равен месячной зарплате футболиста РПЛ»

Вице-чемпион «Дакар-2020» в соревнованиях мотовездеходов Сергей Карякин подвел итоги ралли-рейда. В 2017 году он победил в зачете квадроциклов.

— Я рассчитывал победить, — цитируют Карякина «Известия». — Если бы понимал, что у меня нет шансов на первое место, то я бы просто не поехал. «Дакар» — дорогое мероприятие, и просто покататься по сложным трассам в свое удовольствие могут позволить себе единицы.

К тому же у меня есть цель завоевать «Золотых бедуинов» в трех классах на «Дакаре». Поэтому надо победить на багги в следующем году, а потом пересаживаться на Т1 (внедорожники).

— То есть можно уже сейчас сказать, что в 2021 году вы проедете свой восьмой «Дакар» в классе багги?

— Если найду деньги, то конечно. У нас технический вид спорта, который, к сожалению, не очень популярен в России. Пусть наш годовой бюджет и равен месячной зарплате футболиста РПЛ, но даже такие финансовые средства найти крайне сложно.

У моей команды есть три спонсора, которые дают нам возможность показывать результаты на самых крутых гонках мира. За это им низкий поклон.