Жена и дочка Шумахера рассказали трогательную историю о Михаэле

Жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна рассказала о самом неожиданном подарке, который ей делал муж.

— Когда мне было 30 лет, я мечтала, чтобы у меня была лошадь, и он полетел со мной в Дубаи посмотреть на арабских скакунов, — приводит слова Коринны Mirror со ссылкой на She Magazine. — Никогда не забуду, кому я всем обязана. Моему супругу Михаэлю.

22-летняя дочка Михаэля Джина-Мария последовала примеру матери, и также занялась конным спортом. Прошлым летом она выиграла чемпионат Европы.

— Помню один совет, который дал отец. Он сказал, что если заниматься автоспортом, то после тренировки или гонки машину всегда можно поставить в гараж. А о лошадях нужно заботиться всегда, каждый день.