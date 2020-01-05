Жан Тодт: «Люди не понимают, чего добился «Мерседес»

Президент ФИА Жан Тодт восхищен тем, как в последние годы работал «Мерседес». Немецкая команда шесть лет подряд приводит своих пилотов к чемпионству и выигрывает Кубок конструкторов.

— Это же удивительно, — цитирует Racer Тодта. — Я не думаю, что люди понимают, как тяжело этого добиться. Делать такое шесть лет подряд, когда у тебя в соперниках «Феррари» и «Ред Булл», у которых отличные пилоты. Я очень уважаю это достижение. Это навевает мне некоторые воспоминания о моем времени в «Феррари». Правда, «Мерседес» превзошел нашу серию. В прошлом сезоне чемпионат дался «Мерседесу» сложнее, чем могло показаться. Но это комбинация факторов: отличная машина, отличные пилоты, отличная команда. Без этого всего не будет ничего работать. Хэмилтон уже вошел в историю. Каждое десятилетие появляется новый особый талант. До Льюиса был Шумахер, а ранее Фанхио, Кларк, Стюарт. Всегда были удивительные люди.